10 سنوات من تطوير قطاع البترول والغاز وتعظيم الاستفادة الاقتصادية

خلال الفترة الماضية شهد قطاع البترول والغاز الطبيعي العديد من التطورات والإنجازات، خاصة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث اهتمت الدولة بالقطاعين بشكل كبير، خاصة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة وتعظيم الاستفادة من القطاعين بأكبر قدر ممكن.

هناك العديد من الموارد البترولية والغازية في مصر

وخلال الـ 10 سنوات الماضية وجهت القيادة السياسية بضرورة العمل على قطاع البترول والغاز الطبيعي لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المرجوة منه، خاصة في زيادة مساهمته في الناتج المحلي للدولة، خاصة وأن هناك العديد من الموارد البترولية والغازية في مصر، وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وكانت من أولى الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق تنمية غي قطاع البترول والغاز الطبيعي هي الاتجاه نحو تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية التي تفيد للحد من الاستيراد وزيادة إنتاج المواد البترولية ذات الجودة العالية للتقليل من الاستيراد.

وخلال الفترة الأخيرة عملت الدولة على توفير العديد من المنتجات البترولية لتلبية السوق المحلية، وهو ما جاء من خللا تنفيذ العديد من المشروعات التي تساهم في زيادة القيمة المضافة من المواد البترولية الأساسية، وهو ما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد.

ولتحقيق ذلك اتجهت وزارة البترول إلى تنفيذ استراتيجية تهدف لتطوير أداء صناعة تكرير البترول والتي اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد.

فقد شهدت الـ 10 السنوات الماضية تشغيل أكثر من 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار، و تعاظمت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم .

فخلال السنوات الماضية، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي 3 من أضخم المشروعات والتوسعات المنفذة فى مجال تكرير البترول، وهم مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد فى سبتمبر 2020 ، و مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أنربك بالإسكندرية فى أغسطس 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط فى ديسمبر 2021، كما تم تنفيذ وتشغيل مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس.

كما تم إطلاق العمل في تنفيذ عدد آخر من مشروعات التكرير الكبرى بإجمالى حوالي 7.5 مليار دولار، والتى سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً ومن أهمها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية والذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية، ومجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط ، توسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار ، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس ، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول .