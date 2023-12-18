الكاتب الصحفي جميل عفيفي: مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية نتاج لوعيه

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إنّ مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024 مهمة للغاية وهي نتاج لوعي الشعب المصري، فهناك وعي كبير لدى الشعب المصري في الوقت الحالي، وبخاصة خلال السنوات العشرة الماضية.

خرج الشعب المصري بالكامل لإزاحة تنظيم إرهابي

وأضاف عفيفي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هذا الوعي كان موجودا في ثورة 30 يونيو 2013 عندما خرج الشعب المصري بالكامل لإزاحة تنظيم إرهابي سعى إلى تغيير الهوية المصرية وبث الفتنة والأزمات بين أبناء الشعب المصري.

وتابع الكاتب الصحفي: «هناك وعي فطري عند المواطن المصري منذ عام 2014 حتى اليوم، إذ واجه التنظيمات والجماعات الإرهابية والتفّ حول القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية للقضاء على التنظيمات الإرهابية، وساند الدولة بشكل كبير في عملية الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما صرح بأن الإصلاح الاقتصادي لم يكن يتم دون صبر وجَلَد المصريين».

الشعب المصري كان لديه وعي كبير إزاء أزمات الشرق الأوسط

وأوضح، أن الشعب المصري كان لديه وعي كبير إزاء أزمات الشرق الأوسط مثل الأزمة الليبية وأزمة السودان وأخيرا ما يحدث في قطاع غزة، حيث إن المصريين يتمتعون بوعي كبير ويلتفون حول القيادة السياسية.