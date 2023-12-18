«أزهرية سوهاج» تعلن شروط التقدم لوظيفة موجه عام.. الأوراق المطلوبة

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، حاجتها لشغل وظيفة موجه عام العلوم العربية بالمنطقة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2013، لذا فتحت باب التقدم للوظيفة بداية من اليوم، ولمدة 15 يومًا حتى يوم الاثنين 1 يناير المقبل.

وحددت المنطقة الأزهرية، شروط الحصول على الوظيفة، والمؤهلات المطلوبة وكيفية التقديم لها.

شروط التقديم على الوظيفة

وجاءت المؤهلات المطلوبة للوظيفة كالتالي:

- الحصول على مؤهل عالٍ تربوي في مجال تخصصه، أو مؤهل عالٍ مناسب في مجال تخصصه.

- يكون على درجة كبير معلمين، وأنّ يكون قضى مدة بينية قدرها خمسة سنوات على الأقل، في وظيفة موجه أول مادة أو نشاط.

- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

- ألا يكون محالًا للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- ألا يقل تقرير تقويم أداء العامين السابقين مباشرة، عن تقدير فوق متوسط على الأقل.

- أنّ يكون على رأس العمل .

الأوراق المطلوبة للتقديم

والأوراق المطلوبة للوظيفة المعلنة هي:

- صورة من خطاب اجتياز الكادر.

- طلب مستوفي للبيانات.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان حالة «كمبيوتر أو يدوي».

- صورة من مباشرة العمل.

كيفية التقديم على الوظيفة

وتُقدم الطلبات بإدارة التنسيق بالمنطقة، قبل انتهاء الوقت المحدد للتقديم، إذ لن يُنظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط، كما لن تُقبل الطلبات التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.