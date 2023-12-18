أبو الغيط: الاحتلال لن يقتل حلم الفلسطينيين مهما قتل من أبرياء

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ خطة الاحتلال الإسرائيلي هي تصفية القضية الفلسطينية بفصل الشعب عن أرضه، سواء بالقضاء على إمكانية الحياة على أرض فلسطين أو تهجيره قسريًا وترحيله بقوة السلاح.

جاء ذلك خلال كلمة أحمد أبو الغيط أمام في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإسكوا، بمقر الجامعة العربية، ورفض مسألة التهجير قائلًا: «لن يكون أبدًا».

أحمد أبو الغيط: الاحتلال لا يريد القضاء على الفصائل الفلسطينية

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد القضاء على الفصائل الفلسطينية كما يزعم بذلك، لكن يريد القضاء على المجتمع الفلسطيني بالكامل وتمزيقه، وتدمير أي إمكانيات للحياة في غزة، مشيرًا إلى أنها أهداف الحرب التي لم تصبح خافية.

أحمد أبو الغيط: مهما قتل الاحتلال المدنيين الأبرياء فلن يقتل حلمهم

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن قادة الاحتلال الإسرائيلي لا يفصحون عن أهدافهم، فهم يصرحون أن الفلسطينيين لن يكون لديهم أي سيادة على أرضهم، إذ تعتقد إسرائيل أن بإمكانها إنزال نكبة ثانية بالفلسطينيين، لكن مهما حدث، ومهما قتل الاحتلال المدنيين الأبرياء، فلن يقتل حلمهم ولا التنازل عن أرضهم وحقهم في الحياة.