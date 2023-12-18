محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وتطوير شوارع منيا القمح

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالمدينة، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وأكد «غراب» أنّ المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، والوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الفرعية

ومن جهته، أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أنه جارِ تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة، بوضع طبقات من السن والرمال، تمهيدًا لأعمال الرصف بالشوارع والطرق الرئيسية، فضلًا عن تركيب بلاط الإنترلوك في الشوارع الفرعية، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024.

وأضاف رئيس المركز، أنه جارِ الانتهاء من أعمال الرصف بمنطقة تقسيم زادا بالمدينة، بوضع طبقة من السن للبدء في أعمال الرصف بالتنسيق مع الشركة المنفذة، مع الالتزام بخطوط التنظيم، لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد

مراعاة تغطية غرف الصرف

وأشار رئيس المركز، إلى الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك بمنطقة هندسة الري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية «الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي»، ومراجعة الخدمات كافة، والتأكيد على الشركة المنفذة، مراعاة تغطية غرف الصرف الموجودة ورفعها بنفس المستوى، وفقاً للأعمال المنفذة بالمنطقة.