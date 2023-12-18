أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي على تجديد ثقة جموع المصريين فيه

هنّأ الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد ثقة جموع المصريين فيه، والفوز المشرف في انتخابات الرئاسة المصرية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: «الشعب المصري العظيم أثبت للجميع أنّه قادر على الاختيار والمشاركة من أجل حياة أفضل لبلاده.. الرئيس قدّم نموذجًا للقيادة السياسية القادرة على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة بأقدام ثابتة ورؤية وطنية مخلصة».

الرئيس السيسي حافظ على موقف مصر في العلاقات الخارجية

وأضاف: «نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الموقف المصري الدولي الأصيل في العلاقات الخارجية لضمان استقرار وسلامة بلادنا الغالية مصر».