رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي على تجديد ثقة جموع المصريين فيه

كتب:

هاجر عمر
03:23 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنّأ الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد ثقة جموع المصريين فيه، والفوز المشرف في انتخابات الرئاسة المصرية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: «الشعب المصري العظيم أثبت للجميع أنّه قادر على الاختيار والمشاركة من أجل حياة أفضل لبلاده.. الرئيس قدّم نموذجًا للقيادة السياسية القادرة على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة بأقدام ثابتة ورؤية وطنية مخلصة».

الرئيس السيسي حافظ على موقف مصر في العلاقات الخارجية

وأضاف: «نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الموقف المصري الدولي الأصيل في العلاقات الخارجية لضمان استقرار وسلامة بلادنا الغالية مصر».

اقرأ المزيد:

الشركة المتحدة تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

«بنداري»: الانتخابات الرئاسية أُجريت على مرأى ومسمع من الجميع

بدوي: الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر

«الوطنية للانتخابات»: التزمنا بـ3 مبادئ لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024

«الوطنية للانتخابات»: مشاركة شعبية غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية 2024

بنداري: الانتخابات الرئاسية نموذج نتشرف به فالعالم شهد مشاركة غير مسبوقة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ«الهيئة الوطنية» لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024

بدء مؤتمر «الهيئة الوطنية» لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

إعلان اسم الرئيس الفائز في نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. بعد قليل
بقلم هاجر عمر