رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

كتب:

شروق مراد
03:19 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنّأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وتوليه منصب رئاسة الجمهورية لفترة جديدة.

وقال بطريرك الأقباط الكاثوليك، في بيان: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوليه منصب رئاسة الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة.. وتؤكد الكنيسة دعمها الكامل للقيادة السياسية، وصلاتها لاستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، والتوفيق لخير مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».

اقرأ المزيد:

نقابة الأشراف: مؤتمر حاشد لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستعرض إنجازات الرئيس للمصريين بالخارج

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تبرز كلمة الرئيس حول قدرة مصر على إحلال السلام

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستعرض أبرز إنجازات ملف الصحة في عهد الرئيس
بقلم شروق مراد