بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات

هنّأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وتوليه منصب رئاسة الجمهورية لفترة جديدة.

وقال بطريرك الأقباط الكاثوليك، في بيان: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوليه منصب رئاسة الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة.. وتؤكد الكنيسة دعمها الكامل للقيادة السياسية، وصلاتها لاستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، والتوفيق لخير مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».