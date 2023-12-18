في عيد ميلادها.. السر وراء اسم نيللي كريم

تحتفل الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها الـ 49، اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1974، وتُعتبر الممثلة نيللي كريم واحدة من أبرز النجمات في عالم الفن في مصر، التي تميزت بأدوارها وأعمالها المختلفة وأدائها القوي.

سبب اختيار نيللي لاسم ابنها كريم

كانت الفنانة نيللي كريم قد كشفت في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس الذي يذاع عبر قناة «CBC»، عن السبب وراء اختيارها لاسم ابنها كاسم لها، حيث قالت إن المخرج الراحل محمد يحيى العلمي هو صاحب فكرة تغيير اسمها، وذلك للتفرقة بينها وبين الفنانة نيللي.

المخرج الراحل يحيى العلمي السبب وراء تغيير اسم نيللي

وأضافت نيللي أنها أصرت على عدم تغيير اسمها، لحبها فيه، لذا اختارت اسم ابنها كريم لتضيفه لاسمها، وذلك بناء على رغبة المخرج يحيى العلمي في اختيار اسم من أسماء أبنائها ليميزها في الوسط الفني عن غيرها.

أعمال نيللي كريم في رمضان 2024

على جانب آخر، أعلنت الفنانة نيللي كريم عن بدء تحضيراتها لمسلسلها المقبل الجديد الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024، حيث إنها ستقدم للمرة الأولى لها مسلسلا مكونا من 15 حلقة، وهو مسلسل كوميدي، وسوف تجسد فيه شخصية اسمها «فراولة».