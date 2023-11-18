جمال العدل: لا حقيقة لوجود خلاف مع نيللي كريم بعد فيلم «ع الزيرو»

نفى المنتج جمال العدل وجود أي خلافات مع الفنانة نيللي كريم، وذلك بعد عرض فيلم ع الزيرو، معقبًا: «نيللي فنانة كبيرة ومفيش أي خلاف بيني وبين نيللي نهائي، لو حد عنده حاجة يطلع يورينا».

خطة لتكوين مسلسلات

وأضاف جمال العدل خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه عقب التعاقد بين شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب، كانت هناك خطة لدينا لتكون المسلسلات التي سيتم إنتاجها عبارة 15 حلقة فقط.

يسرا رفضت فكرة المسلسلات المكونة من 15 حلقة

وتابع: «يسرا رفضت فكرة المسلسلات المكونة من 15 حلقة ونيللي كمان رفضت وبعدين وافقت على العمل، مضيفًا: «أجر الفنان في المسلسل 30 حلقة بيكون أعلى من المسلسل أبو 15 حلقة».

وأكمل: «الأخبار اللي بتنتشر عن وجود أي خلافات مع نيللي غير صحيح، وإحنا بيكون في تواصل بينا بصورة مستمرة، والعمل بينا مش انتهى».