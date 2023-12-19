أعلى 3 شهادات ادخار في البنوك قبل اجتماع «المركزي»

تقدم عدد من البنوك، شهادات الادخار التي تعتبر وسيلة استثمار مضمونة، خاصة مع ترقب اجتماع البنك المركزي 21 ديسمبر الجاري، ليقرر سعر الفائدة الجديد.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أعلى 3 شهادات ادخار فى البنوك قبل اجتماع «المركزي»:

شهادة ادخار البنك الأهلي ذات العائد المتغير 2023

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه بمضاعفاتها.

- وتصل مدة الادخار في شهادة البنك الأهلى ذات العائد المتغير، إلى 3 سنوات.

- ويصل العائد فى السنة الأولى لـ22%، وفي السنة الثانية إلى 18%، وفي الثالثة لـ16%.

- ويتم احتساب العائد من الشهر التالى لشهر الشراء، حيث تغتبر شهادة ادخار البنك الأهلى 2023 ذات العائد الشهرى ذات عائد متغير طول فترة الشهادة.

شهادة البريمو الثلاثية من بنك القاهرة 2023

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه.

- وتصل مدة الاستثمار فيها إلى 3 سنوات.

- وتصل نسبة الفائدة إلى 19%.

- ويتم صرف العائد فى شهادة البريمو الثلاثية من بنك القاهرة بشكل ربع سنوى، ويتم الاستثمار فيها بالعملة المحلية.

شهادة ادخار القمة من بنك مصر

- يسجل الحد الأدنى لشراء الشهادة نحو 1000 جنيه بمضاعفاتها.

- وتصل مدة الاستثمار فى شهادة القمة إلى 3 سنوات.

- وتصل نسبة الفائدة إلى 19%.

- كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، ويمكن استرداد قيمتها أو جزء منها، بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزى الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري، يوم 21 ديسمبر.