شهادات ادخار بأعلى عائد في البنوك المصرية.. فائدة تصل إلى 40%

تتيح البنوك المصرية شهادات ادخار بأعلى عائد، ما يمثل فرصة جيدة للمواطنين لادخار أموالهم في شهادات البنوك، وهي أفضل الطرق التي يمكن للمواطن الحفاظ بها على أمواله بل وتحقيق عائد منها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية شهادات ادخار بأعلى عائد في البنوك يمكن أن يستغلها المواطن لتحقيق ربح وحفظ الأموال.

شهادات ادخار بأعلى عائد في البنوك

* الشهادة الثلاثية من بنك التنمية الصناعية

- لمدة 3 سنوات.

- سعر الفائدة 39%.

- يصرف العائد مقدما في نفس يوم الشراء.

- يبلغ الحد الأدنى لشرائها 50 ألف جنيه.

شهادات ادخار البنك الأهلي

* الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي

- سعر عائد في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

* الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% يصرف بشكل ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

* شهادة البنك العربي الأفريقي

- مدتها إلى 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 5000 جنيه.

- بعائد يصل إلى 40%.

وقد أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال الاجتماع الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وذلك في اجتماعها السابع يوم 2 نوفمبر، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75%، على الترتيب، كما جرى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.