وزير الأوقاف: الشعب قال نعم للقائد البطل تقديرًا لمسيرة الإنجازات

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنَّه لاشك أن تصويت الشعب المصري العظيم المتحضر جاء تلبية لنداء الوطن بما يكشف عن وعي هذا الشعب العظيم ونضجه الفكري والسياسي وإرثه التاريخي العريق الذي يضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في جذور التاريخ.

وتابع: «لقد قال الشعب المصري نعم للقائد البطل، نعم لاستكمال مسيرة الإنجازات، نعم للحفاظ على أمننا القومي، وفي مجال الخطاب الديني كان سيادته ولا يزال حفظه الله خير داعم لعمارة بيوت الله عز وجل، وإكرام أهل القرآن، وتحسين أحوال الأئمة علميا وماليا ، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء وتكوين إمام عصري قادر على فهم الواقع والتعامل معه بروح العصر في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف.

نتيجة الانتخابات الرئاسية

وأكمل: بنتيجة الانتخابات الرئاسية فلقد قال الشعب المصري كلمته، ووجه صفعة قوية لدعاة التخريب والفوضى ولأعداء الوطن المتربصين به، وعبر عن رفضه للتطرف والمتطرفين وانحيازه للفكر الوسطي والتسامح الديني والوحدة الوطنية.

وتابع وزير الأوقاف: لقد قال الشعب المصري كلمته، نحن هنا في قاهرة المعز، وعبر عن ولائه وانتمائه لوطنه، والتفافه حول رئيسه البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتفافه حول قواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية ومؤسسات الدولة الوطنية، واستعداده للتضحية في سبيل وطنه متى حانت ساعة الجد.

وأوضح: «لقد لبى الشعب المصري النداء وقال نعم لقائده الرئيس عبدالفتاح السيسي، فكل السداد والتوفيق له، سر يا سادة الرئيس على بركة الله في استكمال مسيرة إنجازاتك، والله معك يوفقك ويسدد خطاك بإذن تعالى وأمره، وخالص التهنئة لسيادتكم ولنا جميعا وللشعب المصري بالفترة الرئاسية الجديدة المباركة».