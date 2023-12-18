تحالف الأحزاب: فوز الرئيس السيسي يعكس رغبة الشعب المصري في استكمال مسيرة التنمية

تقدم تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري العظيم وفوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 لفترة رئاسية جديدة، والتفاف الشعب المصري حوله في رسالة هامة للعالم بأن شعب مصر يسعى إلى استكمال الإنجازات التي حققها الرئيس في مختلف المجالات، واستمرار الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان الذى تنعم به مصرنا الغالية والتطلع إلى عبور التحديات وحل الأزمات والمشاكل من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الشعب المصري.

المشهد الديمقراطي الحضاري

وتوجه «التحالف» بخالص الشكر والتقدير إلى الشعب المصري البطل العظيم بجميع فئاته من امرأة وشباب ورجال وذوي الهمم على المشهد الديمقراطي الحضاري المتميز الذي دل على أصالته وحبه لمصر ولقيادته السياسية، وتحية شكر وتقدير إلى جميع أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات وجموع قضاة مصر الشامخين على الدور الكبير والحيادي الذي قامت به الهيئة والقضاة في سبيل الإشراف على هذه الانتخابات وتحقيق كل الضمانات الدستورية والقانونية المطلوبة لجميع المرشحين الذين خاضوا هذه المنافسة.

تحالف الأحزاب المصرية

كما توجه تحالف الأحزاب المصرية بخالص الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع قيادات ورجال الشرطة المصرية لما قاموا به من مجهودات لتأمين الناخب والعملية الانتخابية وسير الانتخابات بمظهر حضاري دیمقراطي تمیز بالحيادية التامة أشاد بها جميع المؤسسات الدولية، وشكر وتقدير للشركة المتحدة والاعلام المصري والصحافة المصرية للمجهودات من أجل نقل الصورة الحقيقية للعملية الانتخابية الناجحة والتي تميزت بالديمقراطية والحيادية.