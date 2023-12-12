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انتخابات المصريين بالداخل

تحالف الأحزاب: انتخابات الرئاسة بروفة قبل استحقاق النواب والشيوخ في 2025

كتب:

أحمد الشرقاوي
08:54 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية

النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية

أشاد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية بالانتخابات الرئاسية 2024، وبوعي الشعب المصري ونزوله إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

أضاف «مطر» لـ«الوطن»، أنه منذ بداية الحوار الوطني، تعيش مصر حالة من الحراك السياسي القوي، كما أن الانتخابات الرئاسية لها دور مهم ومؤثر للغاية في معرفة الأحزاب حجم وجودها، ومدى تأثيرها على أرض الواقع.

أوضح أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الانتخابات الرئاسية 2024، بمثابة تجهيز وإعداد للكوادر التي ستتقدم بها الأحزاب في انتخابات النواب والشيوخ في 2025.

وتابع: «انتخابات الرئاسة تعد بروفة للأحزاب السياسية لاختيار كوادرها للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، والمصريون أبهروا العالم خلال الانتخابات الرئاسية الحالية».

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