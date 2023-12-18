غرفة السياحة: أسعار عمرة منتصف العام الدراسي تبدأ من 35 ألف جنيه

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة بدأت في إعلان أسعار عمرة منتصف العام الدراسي، التي تتزامن مع بدء شهر رجب، موضحا أن سعر البرنامج الاقتصادي الذي تبلغ مدته نحو 15 يوما، سيبدأ من 35 ألف جنيه، لافتا إلى أن أسعار برنامج العمرة فئة الـ5 نجوم خلال هذه الفترة، تبدأ من 50 ألف جنيه.

إقبال المواطنين على عمرة المولد النبوي

أضاف لـ«الوطن»، أن هناك إقبال جيد من المواطنين على حجز رحلات عمرة منتصف العام الدراسى حاليا، لافتا إلى أن غالبية المتقدمين للبرامج من العائلات التي تنتظر إجازات الجامعات والمدارس، للسفر كمجموعة لأداء مناسك العمرة، مشيرا إلى أن نسب الإقبال سترتفع بشكل كبير خلال الأسبوعين المقبلين.

350 ألف مواطن سافروا للسعودية عبر بوابة العمرة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن أعداد المواطنين الذين سافروا للمملكة العربية السعودية عبر البوابة المصرية للعمرة، سواء بتأشيرة عمرة أو سياحة، أو زيارة، وحصلوا على باركود البوابة، بلغ حتى الآن نحو 350 ألف مواطن.