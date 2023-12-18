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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

السيسي: ممتن للمصريين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عزالدين
04:12 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عظيم تقديره وامتنانه للمصريين الذين شاركوا في الحدث المهم، في هذا الظرف الدقيق، والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على المستويات كلها.

وأضاف الرئيس خلال كلمة رسمية له عقب انتخابه رئيسا للبلاد لولايه جديدة، عرضتها قناة «إكسترا نيوز»: «يأتي في مقدمة التحديات الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، والتي تستدعي اصطفاف كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد من الأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام، وكان اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله».

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