مسيرة بالسيارات تجوب شوارع الغربية احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

توافد أهالي محافظة الغربية، من مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، على منطقة استاد طنطا، للمشاركة في الاحتفالات التي تشهدها المنطقة بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، رافعين لافتات تأييد وصور الرئيس بجانب أعلام مصر.

ونظّم العديد من المواطنين مسيرات بالسيارات جابت شوارع وميادين الغربية، وتعالت الهتافات باسم مصر في جميع الأرجاء، وسط فرحة بفوز الرئيس السيسي.

احتفالات تملأ شوارع الغربية بعد فوز الرئيس السيسي

وقال عبد السلام رفعت، أحد المواطنين المشاركين في الاحتفالات وميسرة السيارات التي نظمها المواطنون: «جيت احتفل بفوز حبيبي السيسي رئيس مصر»، مؤكدًا أنه كان يتابع مؤتمر الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان النتيجة، وقرر التوجه إلى منطقة استاد طنطا، والمشاركة في الاحتفالات.

فيما قالت المواطنة نوال عبد الرحمن: «النهاردة عيد ولازم نحتفل بفوز حبيب قلوبنا كلنا»، معبرة عن فرحتها باصطحاب أطفالها للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6% من الأصوات، حسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.