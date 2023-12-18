وكيل «دينية الشيوخ»: الشعب جدد عهده مع الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

تقدم النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، بفوزه في الانتخابات الرئاسية باكتساح، وعدد أصوات يشير إلى الرغبة الكاملة للشعب في إعادة انتخاب الرئيس السيسي، قائلا إن الشعب جدد العهد من جديد مع الرئيس السيسي، وسيدخل لمرحلة جديدة من أجل استكمال خطى البناء والتنمية في ظل تحديات عصيبة تحتاج لتكاتف قوى الشعب والاصطفاف خلال القيادة السياسية للعبور من تلك الأزمات بأمان.

نسيم: الشعب المصري اختار رئيسه بوعي وعزيمة

وأكد نادر نسيم، في تصريحات صحفية، أن الشعب المصري اختار رئيسه عن وعي وعزيمة حقيقية كشف من خلالها عن مدى الوعي السياسي الذي أدرك من خلاله أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها الاستحقاق الرئاسي الأرفع والأهم في النظام السياسي المصري، وضرورة أن يؤدي واجبه الوطني في ظل ظروف إقليمية وعربية وعالمية متصاعدة.

وثمن نائب الشيوخ، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة التي وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولم تنحاز لمرشح على حساب آخر، والجميع تفانى في عمله من أجل تسهيل عملية التصويت لكل الناخبين وإزالة أي عوائق قد تقف حائل دون الخروج بعملية انتخابية تليق بالدولة المصرية.

نسيم: الشعب المصري على قلب رجل واحد

ولفت وكيل دينية الشيوخ إلى أن ما حدث طوال أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة، أكد أن الشعب المصري يعي تماما ضرورة حماية الوطن والاصطفاف وراءه في ظرف تاريخي وسياسي صعب.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، حديثه بأن الشعب المصري بعث برسالة للعالم أنه على قلب رجل واحد يقف خلف الوطن، وواعٍ ومدرك للتحديات الراهنة الإقليمية والدولية التي تحيط بمصر، والنزول الهائل للمشاركة في الاقتراع جاء ردا على المشككين جاء عبر احتشاد المصريين أمام صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات، فأكاذيب ومزاعم المقاطعة لم تنطلي على المصريين والجميع خرج ليصوت للدولة المصرية وبقائها واستمرارها.