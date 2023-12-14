بعثة «الكوميسا» تعقد مؤتمرا صحفيا لعرض تقريرها عن انتخابات الرئاسة

تستعد البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي «الكوميسا» لعقد مؤتمرٍ صحفي، اليوم، والذي يبدأ في تمام الـ11 صباحًا، لعرض أبرز ما رصدته البعثة خلال عملها على الرصد والمتابعة للانتخابات الرئاسية 2024 على مدار أيامها الثلاثة، والتي بدأت في يوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري، وانتهى يوم الثلاثاء 12 من الشهر ذاته.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتستعرض البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي «الكوميسا» تقريرًا ابتدائيًا عن أبرز مخرجاتها خلال عملها على رصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، بحضور الدكتورة سبسيوسا وانديرا، نائبة رئيس جمهورية أوغندا السابقة.

وعن بعثة الاتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، فجاءت تضم 69 متابعا ميدانيا، قاموا بزيارة العديد من المقار الانتخابية واللجان الفرعية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، من أبرزها محافظات: «القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، الفيوم، القليوبية».