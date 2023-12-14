عضو بـ«الشيوخ»: مشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة تفتح أفق سياسية جديدة

أكّد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إنَّ المشهد الانتخابي لانتخابات رئاسة الجمهورية خرج في أبهى صورة له، إذ شهدت اللجان الانتخابية إقبالا كثيفا من جانب الشعب المصري على مدار أيام التصويت الثلاثة، من أجل تلبية نداء الوطن وأداء الواجب الوطني الذي نص عليه دستور مصر، مؤكّدًا أنَّ نسبة المشاركة فاقت التوقعات فكانت مشاركة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية كما أنَّها تفتح أفق سياسية جديدة.

الإقبال على الانتخابات الرئاسية

وقال «الجندي»، إنَّ نزول الشعب المصري بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024 كان رسالة واضحة للخارج بأن الشعب المصري بكل طوائفه وتياراته يقف صفًا واحدًا خلف الدولة من أجل إتمام الاستحقاق الانتخابي، والحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وهو ما يعكس حالة التلاحم والترابط التي تجمع الشعب المصري على هدف واحد وهو المصلحة الوطنية، مشددًا على أنَّ الحفاظ علي أمن واستقرار الدولة المصرية، خاصة في المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد أولوية لدى كل مصري واع.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتوجه عضو مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وكانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كذلك جميع أجهزة الدولة المعنية بتنظيم العملية الانتخابية والتي بذلت جهودا كبيرة من أجل التيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، وهو ما ساهم في الخروج بهذا المشهد الحضاري المشرف، مشددًا على أن العملية الانتخابية تم إدارتها وفقًا للمعايير الدولية للشفافية والنزاهة وإعمالًا لأحكام الدستور والقانون دون الانحياز لأي مرشح، الأمر الذي بعث برسائل طمأنة للشعب المصري على نزاهة العملية الانتخابية وأن صوته الانتخابي قادر بالفعل على صناعة الفارق.