سياح الغردقة يشاركون المصريين فرحتهم بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

شهدت شوارع وميادين الغردقة، فرحة عارمة من المواطنين الذين احتفلوا بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، فيما انطلقت المسيرات تطوف الشوارع بمشاركة سياح الغردقة الذين حرصوا على مشاركة المصريين الفرحة برسم علم مصر على وجوههم، والرقص على أنغام الأناشيد الوطنية التي ملأت الشوارع عبر، مكبرات الصوت، بينما أطلقت النساء الزغاريد.

مسيرات تطوف شوارع الغردقة

وطافت المسيرات شوارع الغردقة بمشاركة آلاف المواطنين وسط أجواء مبهجة، احتفالا باستكمال مسيرة الإنجازات، حاملين أعلام مصر وصورة الرئيس السيسي، وهم يرددون الأغاني والأناشيد الوطنية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، بنسبة 89.6% من أصوات المصريين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.