زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب شرق باكستان ويثير الذعر في إسلام أباد

أعلنت قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية، اليوم الاثنين، أن زلزالاً بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، ضرب مناطق واسعة من باكستان، وشعر به سكان العاصمة إسلام آباد وضواحيها، ولم تتوافر أي معلومات إضافية.

مركز الهزة الأرضية في شرق باكستان

وذكر مركز الزلازل في باكستان أن زلزال الاثنين وقع على عمق 140 كيلومتراً تحت سطح الأرض، وكان مركزه في منطقة «دودا»، على الحدود بين الهند وباكستان، وأثارت الهزة الأرضية حالة من الذعر بين السكان، خاصةً في مناطق شرق باكستان.

وفي أجزاء أخرى من البلاد، شعر السكان بالهزة الأرضية، من بينها مناطق كشمير وبيشاور، ولم يتم الإبلاغ عن تسجيل إصابات أو وقوع أضرار بشكل فوري بعد وقوع الزلزال.