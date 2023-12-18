حياة كريمة تعلن خطة المرحلة المقبلة: برامج ومشروعات تلمس حياة المواطن بشكل مباشر

أكدت مؤسسة حياة كريمة، التركيز بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في العمل حاليا على خطتها للمرحلة المقبلة.

وأشارت حياة كريمة إلى أن هدف المؤسسة واضح، وهو خدمة شعب مصر العظيم وتحقيق الاكتفاء والتنمية لكل مصري.

وأوضحت المؤسسة أنها تعمل حاليا على تطوير برامج ومشروعات تلمس حياة الناس بشكل مباشر، وتحسن من جودة الحياة سواء من تعليم أو صحة، أو سكن أو فرص العمل، مؤكدة أن كل ما تخططه المبادرة يهدف إلى دعم كل مصري: «وإحنا معاكم هنبني مستقبل أفضل ونحقق حلم كل مصري في حياة كريمة».