توقعات رئيس شعبة الذهب بشأن أسعار المعدن الأصفر الفترة المقبلة

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وسط حالة التذبذب الحالية في السوق.

علاقة عكسية بين ارتفاع الفائدة على الدولار وأسعار الذهب

وأضاف «ميلاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، والمُذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أنَّ هناك علاقة عكسية بين ارتفاع الفائدة على الدولار وأسعار الذهب، قائلاً: «تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة على الدولار أثر إيجابياً على سوق الذهب».

وتابع رئيس الشعبة العامة للذهب، أنه كلما رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة يكون هناك إقبال على شراء الدولار أكثر، كوعاء ادخاري، موضحاً: «الإقبال على الدولار يجعل هناك حركات بيعية في الذهب مقابل التوجه لشراء الدولار».