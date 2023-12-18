البنك الزراعي يدعم ورش الذهب بتمويل يصل إلى مليون جنيه

وقع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، بروتوكول تعاون لتمويل ورش المشغولات الذهبية بقيمة مليون جنيه كحد أدنى.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لدعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، كما يهدف إلى إنشاء مدراس ومراكز تدريب متخصصة في الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تقني لدعم وامداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات.

وقال الوزير المصيلحي إنَّ المشروع سيسهم في خلق فرص عمل للشباب، كما سيسهم في زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام.

وأكّد رئيس البنك الزراعي المصري أنَّ البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كل الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوى اللازمة.

وأشار اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إلى أن هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التي سيتمّ الإعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين في الحصول على التمويل، ومنها بطاقة ضريبية وسجل تجاري ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة معاون الوزير، أنَّ الوزير وجه بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع من الأربعاء الجاري، مؤكّدًا أنَّ المشروع سيسهم في تشغيل عدد كبير من الشباب وسوف يحافظ على هذه الصناعة الهامة.

وأضاف أنَّ توجيهات الوزير شملت تذليل جميع العقبات أمام المتقدمين للمشروع، مبينًا أنَّ الإدارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كل الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.