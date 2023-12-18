«نيويورك تايمز»: فوز الرئيس السيسي يظهر قوته كزعيم في الداخل والخارج

أبرزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، وفقاً لنتائج الانتخابات الرئاسية 2024، التي تم إعلانها اليوم الاثنين، وعلقت الصحيفة الأمريكية بأن فوز الرئيس السيسي بهذه الانتخابات، يظهره كزعيم قوي في الداخل والخارج.

نيويورك تايمز: لم يشك أحد بنتائج الانتخابات

وتابعت الصحيفة عن نتائج الانتخابات الرئاسية، قائله: «لم يشك أحد فيها، بالنظر لكل المزايا التي يتمتع بها الرئيس السيسي، خاصةً في ظل الحرب على غزة، التي جعلته زعيماً قوياً في الداخل والخارج، كما فعل بعد الصراعات في ليبيا والسودان وسوريا وخارجها، كل هذا جعله يبدو وكأنه صخرة من الاستقرار».

ووفقاً لنتائج الانتخابات الرئاسية 2024، فقد فاز الرئيس السيسي بفترة ولاية رئاسية جديدة لمدة ست سنوات، بعدما حصد نسبة 89.6% من إجمالي الأصوات.

كما لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الخريطة الجيوسياسية المضطربة للشرق الأوسط، وهي عبارة عن حريق متعدد الجبهات، جعلت الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدو وكأنه «صخرة من الاستقرار».