سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-12-2023، في بداية التعاملات إذ بلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وأن سعر الدولار يشهد حالة من الثبات منذ وقت طويل في الينوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم السبت 16-12-2023 نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري نحو 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم السبت16-12-2023 نحو 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.