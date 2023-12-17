سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم

يواصل سعر الدولار، اليوم، استقراره الذي عليه مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات المسائية، وذلك منذ ختام تعاملات شهر نوفمبر الماضي، في ظل أن هناك توقعات باستمرار حالة الثبات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك في كل البنوك المصرية، وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وأوضح الموقع أن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بلغ 30.84 جنيه للشراء و30.93 للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما سجَّل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعاً.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما وصل سعر الدولار في ختام التعاملات المسائية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 30.90 جنيه للشراء، أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات داخل بنك الإسكندرية بلغ 30.95 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري داخل بنك القاهرة وصل إلى 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعاً.