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سعر الدولار اليوم الأحد 17-12-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
08:12 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، ثبات سعر الدولار اليوم الأحد 17-12-2023 في البنوك المصرية، وذلك منذ ختام تعاملات كافة البنوك الخميس الماضي وحتى أمس السبت، في ظل توقعات بهدوء أسعار كافة العملات حتى نهاية ديسمبر الجاري.

ويبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 17-12-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي: 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الأحد داخل البنك المركزي المصري 30.93 جنيه بيعا و 30.83 جنيه شراءً. 

سعر الدولار في بنك مصر 

- فيما وصل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء. 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

- وعن سعر الدولار اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه شراءً، 30.95 جنيه للبيع.

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