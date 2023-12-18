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سعر الدولار اليوم الاثنين 18-12-2023 في البنوك

كتب:

منة العشماوي
07:43 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 18-12-2023  في البنوك، خلال بداية التعاملات الصباحية استقرارًا ملحوظًا، إذ سجل سعر الشراء الأقل في البنوك 30.75 جنيه وبالنسبة للأعلى 30.90 جنيه، وعن أقل سعر للبيع 30.85 جنيه، والأعلى 30.96 جنيه، وفقًا لبيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين 18-12-2023  في البنوك، بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم، 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر للشراء 30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع.

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بقلم منة العشماوي