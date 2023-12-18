«صناعة مستقبل وطن» عن فوز السيسي في الانتخابات: تنتظره مهمة ثقيلة

أشاد الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، بحالة الوعي الذي انعكس على حالة الإقبال الكثيف من الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، واختيارهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال «بدوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن انتخاب الشعب للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يمثل العبور لبوابة جديدة من الاستحقاقات الدستورية في وقت حرج إلا أن الشعب المصري استطاع أن يثبت أنه واع ويعلم جيدًا حجم التحديات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي دائما ما كان يراهن على وعي المصريين، وهو ما أثبته الشعب للعالم كله اليوم، مضيفًا أن المهمة التي تنظر الرئيس السيسي صعبة وثقيلة، إلا أن مصر وهبها الله قائدا قويا ورجلا حاضرًا في المهام الصعبة، وهو ما تأكد من التحديات التي عبر بالوطن بها خلال الولايتين السابقتين.

وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن الرئيس السيسي تعامل مع التحديات بحكمة وسياسية قوية، وهو ما انعكس على التأييد الشعبي الجارف له.