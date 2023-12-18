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وزير الدفاع الأمريكي: لا يمكن زعزعة دعمنا لإسرائيل

كتب:

محمد عزالدين
06:09 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
لويد أوستن

لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه عاد مجددا لإسرائيل للمرة الرابعة والثانية منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لتل أبيب لا يمكن زعزعته، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف «أوستن»، أن الفصائل الفلسطينية لديها رؤية في المستقبل أن تكرر 7 أكتوبر مرات عديدة، مردفا: «علينا أن نعمل كي يكون هناك مستقبل أكثر أمانا لإسرائيل، وسنعمل كل ما هو مستطاع لإعادة كل مختطف إلى بيته».

وتابع: «حماية الفلسطينيين في غزة واجبنا أيضا، وعلينا زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، في اجتماعنا اليوم اتفقنا على اتخاذ إجراءات للتهدئة بالضفة».

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