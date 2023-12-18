العاهل الأردني يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

ملك الأردن يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات

وفي برقية تم إرسالها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله، حرصه الشديد على تعزيز العلاقات الوثيقة والتعاون النموذجي بين الأردن ومصر، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق في مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربي، ويوحد المواقف لمواجهة التحديات.

وأكد الملك عبد الله، على ضرورة استمرار العمل المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي نحو إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.

وعبر الملك، عن تمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق، مشيدًا بالجهود الجادة التي يبذلها في تعزيز مسيرة التقدم والتطوير في مصر، وتحقيق الازدهار لشعبها.