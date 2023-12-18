وزير شئون المجالس النيابية: الشعب جدد ثقته في السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

هنأ المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة بعد ملحمة ديمقراطية لبى خلالها الشعب المصري العظيم النداء.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد: «الشعب أكد ثقته في الرئيس ورغبته في استمرار قيادته الحكيمة للبلاد واستكمال مسيرة التنمية والازدهار لجميع المواطنين نحو مستقبل أفضل لبناء الدولة المصرية الحديثة، سائلا المولى عز وجل لدوام التوفيق والنجاح للرئيس في سبيل رفعة الوطن واستمرار مسيرة العطاء والتنمية بما يحقق الخير والرخاء للبلاد».