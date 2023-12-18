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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير شئون المجالس النيابية: الشعب جدد ثقته في السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

كتب:

ولاء نعمه الله
07:37 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة بعد ملحمة ديمقراطية لبى خلالها الشعب المصري العظيم النداء.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد: «الشعب أكد ثقته في الرئيس ورغبته في استمرار قيادته الحكيمة للبلاد واستكمال مسيرة التنمية والازدهار لجميع المواطنين نحو مستقبل أفضل لبناء الدولة المصرية الحديثة، سائلا المولى عز وجل لدوام التوفيق والنجاح للرئيس في سبيل رفعة الوطن واستمرار مسيرة العطاء والتنمية بما يحقق الخير والرخاء للبلاد».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.