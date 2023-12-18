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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لفترة جديدة

كتب:

مريم جاد
06:27 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
خادم الحرمين وولي العهد السعودي

خادم الحرمين وولي العهد السعودي

هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد بالمملكة العربية السعودية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» .

فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، خلال مؤتمر صحفي، بأنَّ إجمالي ما حصل عليه المرشح عبدالفتاح السيسي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة.

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بقلم مريم جاد