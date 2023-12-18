خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس السيسي بإعادة انتخابه لفترة جديدة

هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد بالمملكة العربية السعودية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» .

فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، خلال مؤتمر صحفي، بأنَّ إجمالي ما حصل عليه المرشح عبدالفتاح السيسي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة.