هيئة الدواء تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: قائد مسيرة التنمية

هنأت هيئة الدواء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفوزه في استحقاق الانتخابات الرئاسية 2024، والتي مثلت تظاهرة في حب الوطن؛ إذ احتشد أبناء الشعب المصري العظيم في مشهد ديمقراطي مهيب لاختيار وصناعة المستقبل، واستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة بوعي مستنير ورؤية ثاقبة، واثقة في قيادتها، ملتحمة ومصطفة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية، واعية للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن، مؤمنة بالله ومتوكلة عليه.

ودعت الهيئة، المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، تحت راية الرئيس، قائد مسيرة الإنجازات، وربان سفينة الوطن نحو الاستقرار والتنمية والرخاء، وبناء مصر القوية الأبية.