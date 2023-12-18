مصطفى عمار: كل فئات المجتمع انحازت لاستمرار جهود الدولة في التنمية والبناء

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر عن امتنانه للشعب المصري في كلمته بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و751 صوتا، وهي نسبة تقديرية 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، وهي نسبة كبيرة للغاية، خاصة مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية 2024 هي الأكثر مشاركة للمصريين عبر التاريخ.

استمرار جهود الدولة في التنمية

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «الحياة»، أن الرئيس السيسي في حديثه كان ممتنا للغاية لكل الفئات وطبقات الشعب المصري، التي أعلنت انحيازها للدولة المصرية وللأمن المصري، ولاستمرار جهود الدولة في التنمية والبناء رغم الصعوبات الاقتصادية العديدة التي تواجه الدولة نتاج لظروف لم يكن للبلد دخلا بها مثل فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد البترولية وصولا للأوضاع في قطاع غزة.

انضمام 5 ملايين شاب إلى قاعدة الناخبين

وأشار إلى انضمام 5 ملايين شاب أتموا 18 عاما إلى قاعدة الناخبين، وشاركوا في صناعة مستقبل وطنهم وانحازوا للقائد القادر على حماية حدود الوطن واستكمال رؤيته التي بدأها منذ عام 2014.