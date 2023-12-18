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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس «الرقابة المالية» يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

كتب:

وليد عبد السلام
06:36 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومجلس الإدارة وجميع أعضاء الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة بعد المشاركة غبر المسبوقة للشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024، متمنين له السداد والتوفيق والنجاح.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين، عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر لفترة رئاسية جديدة.

وحصل السيسي على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة.

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بقلم وليد عبد السلام