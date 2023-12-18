رئيس جامعة السويس يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدم الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، بخاص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن فوز الرئيس في الانتخابات نابعا من حب المواطنين وخاصة فئة الشباب، التي شهدت في عصره اهتماما غير مسبوق، بجانب كافة شرائح المجتمع.

رسالة لمن يحاول العبث بوعي الشعب المصري

وأكّد رئيس جامعة السويس، أن الإقبال الذي شهدته الانتخابات الرئاسية، كان بموجب رسالة لكل من يحاول العبث بوعي الشعب المصري، الذي وصل بالفعل إلى مرحلة متقدمة من الوعي.

وقال رئيس الجامعة، إن ما شهدته المحافظات من إقبال تاريخي على اللجان الانتخابية للإدلاء بالأصوات في انتخابات الرئاسة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن شعب مصر بكافة طوائفه يتمتع بدرجة عالية من الوعي بمصلحة الوطن.