أماكن ومواعيد فصل الكهرباء عن حي الجناين بالسويس للصيانة غدا

أعلن حي الجناين في محافظة السويس، فصل خدمة التيار الكهربائي، غدا الثلاثاء، لمدة 5 ساعات، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية، مناشدا المواطنين تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

أماكن قطع التيار الكهربائي في حي الجناين

وأوضح حي الجناين، في بيان، أنه سيجري فصل التيار الكهربائي، عن عدد من القرى التابعة للحي بالقطاع الريفي في محافظة السويس، لمدة 5 ساعات، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد ظهر يوم غد الثلاثاء.

خريطة فصل الكهرباء عن حي الجناين

وبيّن «الحي» أنه سيجري فصل التيار الكهربائي، عن المحولات في نطاق حي الجناين في محافظة السويس، غدا الثلاثاء، لإجراء الصيانة الدورية، مشيرا إلى أن المناطق المتأثرة هي «السيد هاشم، والبلبوشي وتوابعها، والوحدات الصحية، وبعض المرافق والخدمات كالمدراس والأفران ومحطات الوقود».

واختتم حي الجناين بالإشارة إلى أن الجهات الواقعة في زمام قطع التيار الكهربائي، عليها استخدام المحولات البديلة خلال فترة فصل التيار.