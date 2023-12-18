وزير الكهرباء يهنئ الرئيس السيسي بانتخابه لفترة جديدة: ثقة مستحقة من الشعب

هنأ الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الرئيس عبدالفتاح السيسي على انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الوزير في بيانه: «أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتهنئة لسيادتكم بتولي فترة رئاسية جديدة، والثقة المستحقة من شعب مصر عبر صناديق الانتخابات، بحضور كبير من قطاعات الشعب المختلفة، وذلك، لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة في بناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا العريقة».

وأضاف: «أنقل لسيادتكم تأكيد جميع العاملين على تجديد عهدهم لكم وللوطن على الاستمرار في بذل كل الجهود والمساعي اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر المستقبل تحت قيادتكم الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر من أجل رفعة الوطن».