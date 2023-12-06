بطريقة مضمونة.. اربح 3600 جنيه شهريا بأكبر عائد من شهادات البنوك

بعائد كبير وتراكمي يصل إلى 56% يستطيع من خلاله المواطن الراغب في الاستثمار في تحقيق أفضل استفادة من شهادات البنوك، فهي طريقة آمنة ومضمونة نحو تحقيق عائد جيد بعيدًا عن الدخول في الاستثمار غير الآمن مع الأشخاص العاديين أو الشركات الخاصة التي تكون عرضة للمخاطرة غير المحسوبة عند اللجوء إليها دون الحصول على ضمانات كافية، فربما تخسر تحويشة العمر.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

ومن خلال شراء شهادة البنك الأهلي وهي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، يمكن عن طريقها تحقيق هامش ربح جيد ويدر عليك ربحًا شهريًا بمقدار 3600 جنيه عند شراء شهادة بقيمة 200 ألف جنيه فيكون العائد 22% سنويًا فإن مقدار الربح السنوي نحو 44 ألف جنيه تكون مقسمة على 12 شهرًا أي القيمة الشهرية 3600 جنيهًا.

«الوطن» تنشر تفاصيل شهادات البنوك في البنك الأهلي المصري وتكون لمدة 3 سنوات ويمكن الحصول على المبلغ شهريًا، وهي كالتالي:

أكبر عائد من شهادات البنوك

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار ب

- العملة هي الجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.