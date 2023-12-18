عاجل.. ماذا يحدث حال تعادل الأهلي وفلومينينسي في مباراة اليوم؟ نص لائحة المونديال

حسمت لائحة كأس العالم للأندية 2023، مصير مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، في لقاء الفريقين بالدور نصف النهائي للبطولة المقامة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك في حالة انتهائها بالتعادل طوال وقتها الأصلي.

وتشير المادة 13 من لائحة كأس العالم للأندية 2023، إلى أن مباراة الأهلي وفلومينينسي أو أي مباراة أخرى تنتهي بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الوقت الإضافي ثم ضربات الترجيح في حالة استمرار التعادل.

ماذا تقول لائحة كأس العالم للأندية في حالة تعادل الأهلي وفلومينينسي

وقال البند الأول من المادة 13: «إذا انتهت المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي سيتم لعب وقت إضافي على شوطين، مدة كل شوط 15 دقيقة، وذلك بعد 5 دقائق راحة فور نهاية الشوطين الأصليين، وعلى اللاعبين البقاء في الملعب طوال تلك الفترة».

ونصّ البند الثاني من المادة نفسها: «في حالة استمرار التعادل بعد نهاية الوقت الإضافي سيتم لعب ضربات الترجيح من علامة منطقة الجزاء، وذلك من أجل تحديد الفائز والمتأهل».

حالة وحيدة لا تطبق اللائحة

وأكدت المادة أن المباراة الوحيدة في البطولة التي لا ينطبق عليها المادة هي مباراة تحديد المركز الثالث، وذلك في حالة لعبها قبل المباراة النهائية، فسيتم إلغاء الوقت الإضافي وتحديد الفائز عبر ركلات الترجيح.

وطبقًا لمواد لائحة كأس العالم 2023، فإن مباراة الأهلي وفلومينينسي ستتجه إلى الوقت الإضافي وضربات الترجيح، وذلك في حالة التعادل في الوقت الأصلي واستمراره في الوقت الإضافي.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم، بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.