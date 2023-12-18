«كلمة السر».. ماذا قالت جماهير الأهلي عن مفاجأة كولر أمام فلومنينسي؟

مفاجأة كبرى قام بها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في تشكيل الفريق لمواجهة نظيره فلومنينسي البرازيلي، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن.

ومع ذهاب التوقعات خلال الأيام الماضية إلى أن كولر سيبدأ اللقاء بنفس التشكيل الذي خاض به مواجهة اتحاد جدة في ربع النهائي والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية لهدف، جاء تغيير مدرب المارد الأحمر، الذي أثار جدلا واسعا قبل ساعات قليلة من انطلاق اللقاء المرتقب.

أكرم توفيق بدلا من أحمد نبيل كوكا، هكذا قرر كولر مفاجأة الجميع، بوضع توفيق إلى جانب كل من إمام عاشور ومروان عطية في وسط الملعب، بينما لم يتغير باقي التشكيل عن المباراة الأولى.

ماذا قالت جماهير الأهلي عن قرار كولر بمشاركة أكرم توفيق أمام فلومنينسي البرازيلي؟

«واضح جدا ان كولر داخل البطولة وهو محضر سيناريوهات وتفاصيل وأفكار لكل موقف»، بهذه الجملة أشاد أحد مشجعي الأهلي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «X» (تويتر سابقا) بقرار كولر بالاستعانة بأكرم توفيق في وسط الملعب، والذي أصبح اسمه الأكثر تداولا على المنصة بعد دقائق من إعلان تشكيل الأهلي.

«كلمة السر ومفتاح المكسب»، هكذا وصف مشجع آخر قرار مشاركة أكرم توفيق في اللقاء الحاسم، موضحا: «أكرم هيدافع مع محمد هاني لأن خطورة الفرقة دي تكمن دايما من ناحية الشمال بالنسبة ليهم اللي هي جبهة محمد هاني»، بينما علق آخر: «أكرم_توفيق هيبقي الرهان الكسبان في نص الملعب ان شاء الله زي كوكا الماتش بتاع الاتحاد».

تشكيل الأهلي لمواجهة فلومنينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة فلومنينسي البرازيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا