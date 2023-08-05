عالم أزهري: ما ينفعش طالب عنده امتحان ويصلي بسورة البقرة ويقول الدعاء بها مستجاب

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان عليه أن يكون معتدلًا بين العبادة والعمل، مستشهدًا بالحديث النبوي «إن لنفسك عليك حق».

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، المُذاع على فضائية الناس، اليوم السبت، «الإنسان التعبان عبادته يستريح، والإنسان الجعان عبادته ياكل، والإنسان الراغب في الزواج عليه أن يتزوج، فهذه عبادته».

جبر: ما ينفعش طالب عنده امتحان ويصلي بسورة البقرة

وتابع قائلًا: «مينفعش طالب يكون عنده امتحان ويصلي بسورة البقرة ويقول الدعاء بها مستجاب، هايروح الامتحان مش هيعرف يجاوب لأنه لم يأخذ بالأسباب ولم يراجع المنهج».

وتابع العالم الأزهري، «أم عندها أولادها جعانين.. تقوم تصلى الظهر، وبعدها تصلي أربع ركعات وقبلها أربعة، وتصلى بسورة البقرة، هذه ليست عبادة، لا يجوز التعامل مع الدين بهذه الطريقة».