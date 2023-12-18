قبائل مطروح تحتفل بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات: «نفتخر به ونقف خلفه»

انطلقت مسيرة تقدمها شباب قبائل مطروح، ولفيف من السيدات، في شارع زاهر جلال بالاشتراك مع حزب حماة الوطن، يحملون أعلام مصر تعبيرا وابتهاجا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة العليا للانتخابات نتيجة انتخابات الرئاسة 2024.

مسيرة حاشدة تجوب شوارع مطروح بعد فوز السيسي

انطلقت المسيرة، ابتهاجا بنتيجة الانتخابات الرئاسية، وتقدمها أبناء قبائل مطروح، والعائلات من مختلف الأعمار، بدأت من نهاية منطقة زاهر جلال، وتوجهت إلى شارع الكورنيش المؤدي إلى مديرية الأمن وديوان عام محافظة مطروح، وظل المشاركون يلوحون بأعلام مصر ويهتفون: «بنحبك يا سيسي، ومعاك ووراك هنكمل المشوار، وتحيا مصر، ومبروك على مصر».

حماة الوطن: نقف خلف الرئيس السيسي

وقال سعيد المغواري، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمطروح: «قيادات وأعضاء الحزب في جميع مراكز المحافظة، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونبارك له ونقول له إننا خلفك وسر على بركة الله».

أمّا عبد الدايم أبوتمر، أمين الشباب بحزب حماة الوطن، فقال: «إننا نفتخر بالرئيس وما قدمه خلال الفترة الماضية، ونحن خلفه من أجل استكمال مسيرة التنمية في مصر».

من ناحيتها، أوضحت تيسير دهيم، أمينة المرأة بالحزب، أنّ الرئيس السيسي صانع الجمهورية الجديدة، وسيدات مطروح خلفه لاستكمال المشوار.

وأكّد النائب عيسى أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن في مطروح، لـ«الوطن»، أن جميع أطياف مطروح من عمد ومشايخ وعواقل القبائل، وجميع التركيبات القبلية والعائلات خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد نهضة مصر.