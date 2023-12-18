مقرر «محليات الحوار الوطني»: تسهيلات المشاركة في الانتخابات شجعت على التصويت

قال الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن الانتخابات الرئاسية عكست مدى اهتمام المصريين بالتحديات التي تواجه الدولة، وخاصة فيما يتعلق بالأمن القومي، ومن هنا كان الإقبال الشديد من جانب المواطنيين على الذهاب إلى صناديق الانتخابات، مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة، ويمكن القول أن الاستحقاق الديمقراطي الحالي هو الأنجح منذ 2011 على أغلب المستويات.

إقبال المواطنيين على الانتخابات

وأوضح «عبد الوهاب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات ساهمت في تشجيع المواطنيين على النزول والمشاركة واختيار رئيس بلادهم القادم، وبينها إتاحة الفرصة للناخبين لمعرفة اللجان الخاصة بهم من موقع الهيئة، وبالتالي تم توفير الوسيلة للأشخاص القادرين على الدخول إلى الإنترنت، بالإضافة إلى توفير المساعدات للغير قادرين على ذلك.

الثقة في الإشراف القضائي

وأضاف مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني أن الثقة الكبيرة من المصريين في الإشراف القضائي ساهمت في سير العملية الانتخابية بسلاسة، لذلك الحوار الوطني شدد على أهمية إشراك القضاء في الانتخابات، وذلك لحين تولى الهيئة عملية الإشراف الكامل على الانتخابات أو تنظيمها، كل تلك العوامل ساهمت في حث المصريين على النزول والمشاركة في أهم استحقاق دستوري شهدتته البلاد.