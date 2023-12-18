لاعبات «her world» بكفر الشيخ يحتفلن باليوم العالمي للرياضة من أجل السلام

شاركت لاعبات برنامج المشروع القومي للموهوبين «her world» لكرة السلة بمحافظة كفر الشيخ، باحتفالية «الرياضة من أجل السلام» بناءً على خطاب الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتحاد المصري لكرة السلة، التي أُقيمت بنادي ميت علوان الرياضي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

برنامج «her world» يضم 30 لاعبة كرة سلة

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ البرنامج يضم 30 لاعبة كرة سلة وتجري التدريبات بنادي ضباط الشرطة، مؤكدا أهمية دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لقدرة الألعاب الرياضية والأنشطة البدنية على تغيير الأفكار المسبقة والسلوكيات، وكسر الحواجز، لافتا إلى أنّ رياضة كرة السلة تتمتع بخلق مساحةً فريدة للتعاون مثل باقي الرياضات الجماعية، وتتجاوز الحدود والثقافات واللغات، فهي بمثابة قوة موحدة لتقريب المشاركين من خلفيات مختلفة، وتمكنهم من التواصل وبناء العلاقات مساهمة في بناء السلام.

يقدم المركز تدريباته مرتين أسبوعيا بنادي ضباط الشرطة بكفر الشيخ، يومي الاثنين والخميس، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وجاء التدريب بإشراف خبيري تدريب كرة السلة الدكتور فوزي حسيب، ومحمد فكري.