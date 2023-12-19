3 مغنيين يخوضون تجربة التمثيل لأول مرة.. اعرفهم

يخوض 3 مغنيين شباب تجربة التمثيل لأول مرة بعد نجاحهم في عالم الغناء، حيث يقفون أمام الكاميرات باعتبارهم ممثلين، ويُجسدون أدورًا بعيدًا عن شخصياتهم الحقيقية، وتُعرض أعمالهم خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالتزامن مع بدء موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

نوال عبد الشافي

تُشارك الفنانة نوال عبد الشافي، صاحبة الأغنية الشهيرة «مخصماك»، في فيلم «عادل مش عادل»، كممثلة وليست مغنية، إذ توجد بدورٍ رئيسي خلال الأحداث، وتجمعها مشاهد بالفنان أحمد الفيشاوي.

وتُقدم نوال عبد الشافي خلال الأحداث أغنية بصوتها، ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج، خاصة وأنه جرى الانتهاء من تصويره كاملًا مؤخرًا، وذلك قال المؤلف حسام كمال، لـ«الوطن».

ويُشارك في بطولة فيلم «عادل مش عادل» عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد الفيشاوي، منهم شيري عادل، ومحمود البزاوي، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، وأوتاكا وآخرين، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.

علي لوكا

كما تعاقد علي لوكا، على المُشاركة في بطولة فيلم «أنا وابن خالتي»، حيث يُشارك بدورٍ رئيسي هو الآخر، كمُمثل وليس كمُغنٍ، وهو العمل الذي جرى الانتهاء من تصويره مؤخرًا، ومن المُقرر طرحه في دور العرض مطلع شهر يناير المُقبل.

فيلم «أنا وابن خالتي»، يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد وسيد رجب، كل من ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن والمغني علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إنتاج «إينفينتى للإنتاج الفني» إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.

كزبرة

ويُشارك مؤدي المهرجانات كزبرة، في فيلم الحريفة، كمُمثل لأول مرة، من خلال فيلم الحريفة، بطولة نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، إضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد، وهو من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح.

وتدور أحداث فيلم «الحريفة» حول ماجد، لاعب كرة قدم تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى أخرى حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.