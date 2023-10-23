انتعاش سينمائي لأحمد الفيشاوي.. 3 أفلام جديدة في الانتظار

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان أحمد الفيشاوي، والذي يستعد للمنافسة في السينما بأكثر من عمل، منها أفلام تم الانتهاء من تصويرها بالفعل مؤخرًا، ويترقب الإعلان عن موعد طرحها بدور العرض السينمائي، وأخرى ما بين التعاقد عليها بالفعل، وانطلاق التصوير.

فيلم عادل مش عادل

انتهى أحمد الفيشاوي، من انتهاء تصوير فيلم عادل مش عادل، وذلك في الأسبوع من شهر أكتوبر الجاري، ودخوله في المراحل النهائية المتعلقة بالمونتاج والمكساج، تمهيدًا للإعلان عن موعد عرضه في مصر والدول العربية، سيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، إخراج أحمد يسري.

فيلم السيستم

انطلق منذ أيام تصوير فيلم السيستم، واكتفى أحمد الفيشاوي، بنشر مجموعة صور من كواليس التحضير للفيلم عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ولم يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالفيلم، تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البندري.

فيلم ورد وريحان

انتهى أحمد الفيشاوي، من تصوير فيلم ورد وريحان، منذ فترة، ولم يتم الإعلان عن موعد عرضه بالسينما، ويشاركه البطولة رانيا يوسف، تأليف وإخراج أحمد نبيل.